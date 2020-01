Al via tornei Divisione Paralimpica Figc, Gravina “Giorno speciale”

ROMA (ITALPRESS) – A meno di quattro mesi dalla fondazione, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc da' ufficialmente il via alla propria attivita'. Sabato 1 febbraio, partiranno infatti i tornei articolati a livello regionale con il supporto dei Comitati Regionali Lnd e con numeri gia' importanti: 81 societa', 112 squadre e oltre 3.000 tesserati. "Oggi viviamo un'altra giornata speciale per l'avvio dell'attivita' di una Divisione speciale – ha sottolineato il presidente della Figc Gabriele Gravina – Siamo la prima federazione calcistica ad aver istituito nel mondo una Divisione paralimpica e sperimentale. Ringrazio il presidente Pancalli per aver accompagnato questo nostro processo". "Sono io a ringraziare il presidente Gravina perche' ha contribuito a realizzare questa esigenza non solo del mondo del calcio, ma dell'intero Paese – ha replicato il numero uno del Cip Luca Pancalli – Il fatto che la Figc sia la prima federazione calcistica al mondo ad aprire una Divisione Paralimpica e Sperimentale vi deve rendere orgogliosi". I tornei si giocano in dieci regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana) e le 112 squadre sono inserite in tre livelli di gioco differenti per capacita' calcistiche tra veterani di Quarta Categoria e compagni esordienti. Le finali si disputeranno il 6 giugno. (ITALPRESS). spf/ari/red 30-Gen-20 16:36