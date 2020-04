Alla Reggina no tagli e stipendi regolari, Ghirelli “Crisi resta grave”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Reggina paghera' interamente gli stipendi ai propri giocatori. Lo ha comunicato il presidente Luca Gallo annunciando che "ai calciatori e staff tecnico verra' corrisposto l'intero ammontare pattuito al momento della sottoscrizione del contratto che sara' spalmato nei mesi rispettando le scadenze federali attuali o quelle comunque successivamente determinate dal Consiglio Federale". Una decisione diversa da quella presa ad esempio dal Monza, altro club di serie C che ha trovato un accordo con calciatori e staff tecnico per ridurre gli stipendi del mese di marzo del 50%. "Siamo in regime di libero mercato, se la societa' Reggina ha le risorse io ne prendo atto e sono contento che c'e' chi non soffrira'" ha detto all'Italpress il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli commentando la notizia. "Detto questo, nulla cambia sulla reale situazione delle societa' di serie C, c'e' il rischio della continuita' aziendale e tutti debbono fare grandi sacrifici se vogliamo che il calcio che fa bene al Paese rimanga dopo i crateri aperti dal maledetto virus". (ITALPRESS). gm/red 05-Apr-20 15:11