Allarme coronavirus, rinviata anche sfida tra Torino e Parma

ROMA (ITALPRESS) – "Ad integrazione di quanto gia' comunicato su indicazione del Consiglio dei Ministri, il Coni invita le Federazioni Sportive Nazional, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio tutte le attivita' sportive in programma nella citta' di Torino". Cosi' il Coni in una nota. Rinviata dunque in Serie A anche la sfida tra Torino e Parma, quarta gara del massimo campionato che slitta per l'allarme coronavirus dopo Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. (ITALPRESS). mc/red 23-Feb-20 12:02