Alle imprese artigiane siciliane il lockdown è costato mezzo miliardo

Alle imprese artigiane siciliane un mese di lockdown è costato mezzo miliardo. E’ la stima di uno studio elaborato dalla Cgia di Mestre, periodo di riferimento dal 13 marzo al 12 aprile, in base ai codici ateco delle aziende, incrociati con i dati dell’Istat e delle Camere di commercio.

Dall’indagine emerge che gli artigiani dell’isola registrano la perdita di fatturato più alta rispetto alle altre regioni del Sud. La chiusura imposta dai decreti del presidente del Consiglio per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha riguardato in Sicilia 34.744 aziende artigiane, pari al 48,9 per cento: in un solo mese hanno perso 392 milioni di fatturato. A questa perdita, sostiene la Cgia di Mestre, va aggiunto almeno un ulteriore 30 per cento (stima al ribasso) andato in fumo per le imprese rimaste aperte (31.831) e per quelle alle quali è stato consentito solo l’asporto (4.499): il totale supera i 500 milioni di euro.