Alle regionali Umbria testa a testa, in E.Romagna avanti centrosinistra

ROMA (ITALPRESS) – In Emilia Romagna la prima proiezione conferma il vantaggio del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Michele De Pascale. Secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, quest'ultimo si attesta al 56,8% mentre la candidata del centrodestra, Elena Ugolini, si ferma al 39,4 per cento. In Umbria, secondo la prima proiezione, la candidata centrodestra Donatella Tesei è al 48,3% mentre quella del campo largo Stefania Proietti è al 48,5%. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). mgg/com 18-Nov-24 16:33