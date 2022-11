Allegri “Europa League è un’opportunità, Pogba è dispiaciuto”

TORINO (ITALPRESS) – Ultima gara di Champions League per la Juventus che all'Allianz Stadium proverà a strappare col Psg il pass per l'Europa League, chiudendo il girone al terzo posto. Per i bianconeri è questo l'obiettivo, anche se il rammarico per non aver passato il turno è tanto. "A parte Locatelli, non recuperiamo nessuno – ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa -. Domani è importante. E' decisiva per l'Europa League, sempre Europa è". L'avversario non è certamente dei più morbidi, coi parigini che sono una delle formazioni più forti al mondo: "Dovremo giocare una gara intelligente, tecnicamente valida – ha aggiunto il tecnico -. A Parigi abbiamo regalato due gol, su due situazioni evitabili. Servirà fiducia come avuto a Lecce, in vista di quel che faremo domani sera". Poi, su come andrebbe vissuta l'Europa League, Allegri ha spiegato: "Tutto è un'opportunità. Vediamo il risultato, se saremo stati bravi ad andarci ma non ci voglio neanche pensare. Dobbiamo pensare alla gara di domani e a fare il meglio". Tante assenze, da inizio stagione, per i bianconeri che hanno dovuto fare affidamento a tanti giovani. Tra le più pesanti c'è chiaramente quella di Paul Pogba: "E' dispiaciuto per Juventus e per il Mondiale con la Francia, è normale, noi siamo stati penalizzati per non averlo avuto a disposizione". Ultimo forfait in ordine di tempo, quello di Dusan Vlahovic: "Non è a disposizione, è da tre giorni che non si allena. Speriamo sia pronto per l'Inter. La media infortuni si è alzata in questa stagione. Abbiamo avuto infortuni non solo muscolari, avremo sbagliato sicuramente qualcosa ma ci sono stati infortuni traumatici". Insieme ad Allegri in conferenza stampa è intervenuto il laterale Juan Cuadrado: "Dobbiamo scendere in campo determinazione e rabbia per non aver raggiunto un obiettivo – ha sottolineato il colombiano -. Penso che questa partita è importante perchè ci può far trovare un posto in Europa che è molto importante per noi". Classe 1988 e col contratto in scadenza, Cuadrado non pensa al futuro: "Sono contento di essere qui, siamo come una famiglia. Sono molto grato alla Juve. Io penso a fare il meglio possibile per la squadra, il futuro si vedrà. Dobbiamo scendere in campo con voglia, come fatto nelle ultime di campionato. Daremo il 200% per qualificarci in Europa League", ha concluso. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/mc/red 01-Nov-22 15:24