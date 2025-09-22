All’ospedale Villa Sofia è stato eseguito un delicato intervento di prelievo multiorgano su un paziente di 30 anni in morte cerebrale

PALERMO (ITALPRESS) – Un delicato intervento di prelievo multiorgano è stato eseguito dall’equipe medica dell’UOSD Anestesia e Neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia diretta da Innocenza Pernice, su un paziente di 30 anni in morte cerebrale.

All’esecuzione del prelievo, reso possibile grazie al supporto di tutto il personale medico ed infermieristico di reparto, coordinato da Fabio Cuccia, hanno partecipato Giorgia Corpora, che ha accertato la morte cerebrale del donatore e coordinato i rapporti con il Centro Regionale Trapianti e con i Centri trapianto, Alessandra De Francesco e Laura Savatteri, che hanno gestito le fasi di prelievo in sala operatoria supportate dagli infermieri dei complessi operatori.

L’intervento è stato eseguito con il supporto di un’equipe chirurgica dell’Ismett diretta da Pasquale Bonsignore, che ha effettuato il prelievo di fegato e reni. “Rivolgo il mio personale ringraziamento alla famiglia di questo donatore – ha detto il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara – scegliere di donare gli organi è un grande atto d’amore e di estrema generosità che permette di salvare più vite umane. Esprimo il mio apprezzamento per i medici e tutta l’equipe sanitaria per la grande professionalità che ha reso possibile eseguire l’intervento con successo”.

