All’Università di Palermo inaugurata la nuova sede Cineca

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata questa mattina, all’interno della cittadella dell’Università degli Studi di Palermo di viale delle Scienze, la nuova sede del consorzio interuniversitario Cineca.

Si tratta di un presidio strategicamente rilevante sia per il Consorzio che per l’Università degli Studi di Palermo. La presenza fisica del Cineca all’interno dell’Università avvierà, di fatto, una più proficua attività di coprogettazione dei sistemi informativi e un consolidamento dell’innovazione tecnologica. Verrà implementato un sistema di calcolo parallelo collegato con il supercalcolatore Leonardo, il nono più potente al mondo, collocando Palermo al centro di una strategia per lo sviluppo di attività legate alla ricerca, alla formazione di alto livello e al trasferimento tecnologico. L’Università degli Studi di Palermo entra a far parte, a tutti gli effetti, della rete nazionale dei sistemi di calcolo avanzato, noto anche come calcolo ad alte prestazioni (HPC, High Performance Computing) per rispondere alle nuove sfide del lavoro e nel campo dell’erogazione di servizi complessi.

“Il nostro impegno – afferma Alessandra Poggiani, direttrice generale di Cineca – si concretizza ora anche fisicamente in questa nuova sede che ha come obiettivo principale quello di assistere con un presidio tecnico in loco l’Università di Palermo nella realizzazione di nuovi sistemi informativi per la didattica, oltre che di un sito di supercalcolo federato alla rete Cineca. La missione consortile è di promuovere progetti di innovazione tecnologica e supercalcolo coinvolgendo tutti gli atenei e consorziati siciliani. La nostra ambizione è di costruire una rete collaborativa, favorendo lo scambio di competenze e promuovendo il ruolo del consorzio come partner tecnologico degli atenei e dei centri di ricerca in Sicilia”.

“Oggi è un giorno molto importante – spiega Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo – non solo per il nostro Ateneo, ma per tutto il territorio siciliano. Questa struttura si avvia a svolgere un ruolo attivo nell’ambito della ricerca attraverso il calcolo avanzato ad alte prestazioni e delle scienze computazionali e ci permetterà di collaborare con le maggiori realtà europee. Consentirà ai ricercatori di eseguire simulazioni complesse dei fenomeni fisici e di elaborare dataset di grandi dimensioni come nell’attuazione dei progetti Heal Italia sulla medicina di precisione e DARE sulla prevenzione in ambito sanitario. Ma non solo. Saranno erogati anche servizi complessi per studenti e docenti nel campo della didattica innovativa per rispondere con efficacia alle sfide poste da un mercato del lavoro sempre più competitivo e dinamico”.

Il finanziamento fa parte dei fondi Next Generation EU del PNRR, gestiti secondo un modello nazionale di Hub e Spoke, sotto la guida del Ministero dell’Università e della Ricerca per il potenziamento di strutture di ricerca e la creazione di “campioni nazionali” di Ricerca e sviluppo su specifiche tecnologie abilitanti nell’ambito del supercalcolo, dei big data e del quantum computing.

La sinergia tra Cineca e l’Università di Palermo mira a costruire un ecosistema virtuoso in cui formazione, innovazione e territorio possano rafforzarsi reciprocamente. Attraverso un dialogo costante tra Cineca, sistema universitario e realtà locali, si punta a trasformare idee promettenti in soluzioni pratiche, promuovendo opportunità per i giovani talenti e contribuendo alla crescita sostenibile della regione.

