All’Università di Palermo la prima laureata in Neuroscience

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolta nell’Aula Nesci del plesso di Anatomia Umana del Dipartimento Bi.N.D. – Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata dell’Università degli Studi di Palermo la prima cerimonia di laurea del nuovo Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Neuroscience.

“Si tratta di un corso interamente in lingua inglese – commenta la coordinatrice, professoressa Valentina Di Felice – rivolto a laureati in Biologia, Biotecnologie, Medicina, Ingegneria Biomedica e Psicologia, che ha visto nei primi due anni un progressivo e netto incremento del numero iscritti a dimostrazione delle capacità attrattive dell’Offerta Formativa dei nuovi Corsi di Studio Internazionali di UniPa. Gli iscritti – prosegue la prof.ssa Di Felice – provengono pressochè esclusivamente da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea e quest’anno abbiamo avuto richieste di iscrizione anche da parte di Medici laureati all’estero”.

La prima studentessa laureata in Neuroscience a Palermo è la dottoressa Talya Saleem che ha presentato una tesi su un argomento molto attuale dal titolo “Manipulating boundaries of peri-personal space through immersive technologies”.

“I dati sperimentali presentati dalla dott.ssa Saleem – spiega il relatore della tesi Giuseppe Giglia, professore associato del Bi.N.D – mostrano come il cervello umano codifichi la percezione spaziale e l’interazione con gli oggetti in ambienti immersivi quali la realtà virtuale ed aumentata”.

