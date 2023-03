Almaviva, Schifani “Da Urso rassicurazioni, presto soluzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatto di questo incontro, come sempre abbiamo trovato grande disponibilità da parte del ministro Urso. Su Almaviva si sta individuando una soluzione che sblocchi le preoccupazioni di centinaia di lavoratori, ma siamo certi di individuarla e il ministro ci ha dato rassicurazioni in tal senso”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine dell’incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, su Almaviva ed ex Fiat. “Sulla ex Fiat di Termini Imerese è stato convocato un tavolo, su nostra richiesta, un tavolo di crisi nei primi di aprile per avviare il percorso delle procedure di gara e manifestazioni di interesse, alle quali ci auguriamo partecipino più soggetti. Comunque l’interesse c’è e vedo dietro l’angolo una soluzione definitiva dopo tanti anni di sofferenza per questi lavoratori”, assicura.

Per quanto riguarda il problema di Almaviva “nei prossimi giorni porteranno in Cdm un provvedimento che punterà a tutelare i livelli occupazionali. L’incontro è andato abbastanza bene siamo contenti soprattutto per l’impegno mostrato dal governo nazionale, ce ne andiamo in Sicilia molto fiduciosi” afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo. “Con Urso c’è grande intesa, grande rapporto di collaborazione e grande sinergia”, aggiunge.

– foto: xb1/Italpress

(ITALPRESS).