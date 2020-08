Altofonte: vasto incendio distrugge bosco, in 400 evacuati dalle proprie case

Grande paura ad Altofonte, comune alle porte di Palermo, per un vasto incendio divampato attorno alle 21 di ieri nel bosco di Moarda che si estende per oltre mille ettari. Al lavoro tutta la notte il Comando provinciale dei vigili del fuoco per domare il rogo, facilitato dalle alte temperature e dal forte vento di scirocco. Da questa mattina in azione anche tre canadair. Si e’ resa necessaria l’evacuazione di oltre 400 persone dalle rispettive abitazioni poiche’ minacciate dalle fiamme. Sul posto 50 vigili del fuoco con 12 mezzi pesanti e 8 moduli boschivi AIB oltre a 50 volontari della Protezione civile con 10 moduli AIB: sono state inviate a supporto anche 2 squadre provenienti dai Comandi Enna e Caltanissetta allertate dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia. A coordinare le operazioni il Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo Agatino Carrolo.

Tutto il personale e gli interventi sono stati gestiti dal posto di Comando Avanzato allestito presso il campo sportivo del comune di Altofonte, che ha fatto da punto di riferimento anche per la popolazione assicurando loro assistenza. Sul posto anche ambulanze per garantire dove necessario il soccorso sanitario. Le operazioni di contrasto alle fiamme sono andate avanti per tutta la notte.

“La situazione è gravissima, i vigili del fuoco e la protezione civile stanno continuando l’opera di bonifica dei siti interessati dalle abitazioni. Invito tutti a non spostarsi dai luoghi nei quali si trovano per non intralciare le operazioni”, ha scritto su Facebook il sindaco di Altofonte, Angela De Luca, che ha invitato i cittadini evacuati “a recarsi presso il campo sportivo Don Pino Puglisi”.

Sull’incendio è intervenuto su Facebook anche l’assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro: “Voglio raccomandare, in queste ore così drammatiche, ai cittadini di Altofonte di ascoltare le indicazioni degli agenti del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco in azione sui luoghi”, scrive.

“Ci sono focolai in più punti, non possiamo escludere nulla. Sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica. Quando le fiamme saranno spente ci saranno le indagini per determinare le cause e assicurare alla giustizia i colpevoli, se ci saranno colpevoli”. Lo ha detto il comandante dei Vigili del fuoco di Palermo Agatino Carrolo. (ITALPRESS)