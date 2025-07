Ambrosio supera il primo turno ai Palermo Ladies Open, eliminate Grant e Pedone

PALERMO (ITALPRESS) – Gli occhi di tanti spettatori erano focalizzati su Giorgia Pedone e Tyra Caterina Grant, ma la protagonista azzurra del primo turno del tabellone principale della 36esima edizione dei “Palermo Ladies Open” è stata Silvia Ambrosio. La 28enne italiana, 275 della classifica mondiale (con un best ranking da 242), nata in Germania, aveva sulla carta il match più insidioso contro la spagnola Leyre Romero Gormaz, 128 del mondo e testa di serie numero 7 del seeding. La 23enne iberica, che la scorsa settimana ha conquistato i quarti al Wta 250 di Amburgo e che al Roland Garros aveva superato le qualificazioni, prima di essere eliminata al secondo turno, è stata però sempre in difficoltà contro la Ambrosio, che ha vinto per 6-4 6-2, onorando la wild card ricevuta e guadagnandosi il pass per il secondo turno. L’italiana giocherà contro Tamara Zidansek, che ha avuto la meglio in due set sulla promettente Grant.

“È stata una partita molto impegnativa – ha sottolineato Silvia Ambrosio – al di là di quanto dica il netto punteggio. Anche nel secondo set ci sono stati alcuni game combattuti. Sono molto contenta per aver mantenuto un livello di gioco alto. Adesso mi godo la vittoria, mi sento pronta per affrontare la Zidansek”. Sconfitta al debutto a Palermo, invece, Grant, che ha ricevuto affetto e sostegno da parte degli appassionati, che l’hanno spinta in ogni fase della partita contro la semifinalista del Roland Garros 2021. Sotto lo sguardo attento di Renzo Furlan e Tathiana Garbin, la giovane azzurra ha subito ottenuto il break portandosi sul 3-1, ma poi ha commesso troppi errori contro una Zidansek che ha fatto viaggiare meglio la palla. Dopo aver ceduto il primo set 6-4, la Grant si è arresa al tiebreak del secondo, chiudendo in 2 ore e 5 minuti la sua prima esperienza al Country.

A ruota la prima esperienza nel “suo” Country nel tabellone principale anche per Giorgia Pedone, che contro una giocatrice solida come Oksana Selekhmeteva ha faticato a trovare soluzioni vincenti. Il pregio della ventenne tennista palermitana è stato di non demordere e lottare sempre su ogni palla contro la finalista del recente Wta 125 dell’Antico Tiro a Volo di Roma, che ha avuto la meglio per 6-1 6-4. Pedone tornerà in campo domani sera in coppia con Anastasia Abbagnato contro le teste di serie numero 1 del doppio, le giapponesi Kobori-Shimizu, nel match di chiusura sul Campo Centrale. La Selekhmeteva, che si candida a un ruolo da protagonista a Palermo, inaugurerà, invece, domani il programma sul Centrale del secondo turno del singolare contro la testa di serie numero 3, la britannica Francesca Jones. A seguire giocheranno Darja Semenistaja (che oggi ha battuto in 3 set la tedesca Jule Niemeier) contro l’olandese Anouk Koevermans. I risultati. Primo turno: Zidansek (Svn) b. Grant (Ita) 6-4 7-6 (5); Selekhmeteva (Rus) b. Pedone (Ita) 6-1 6-4; Semenistaja (Lat, 4) b. Niemeier (Ger) 4-6 6-2 6-3; Ambrosio (Ita) b. Romero Gormaz (Esp, 7) 6-4 6-2; Bulgaru (Rou) b. Waltert (Sui, 5) 6-4 6-0; Udvardy (Hun) b. Erjavec (Svn, 8) 6-1 6-1; Grabher (Aut, 9) b. Wuerth (Cro) 6-2 6-4.

