Amg Energia, dialogo aperto tra Cda e sindacati

PALERMO (ITALPRESS) – Rilancio della società a partire dallo sblocco delle selezioni, bandite nel 2020 ma poi sospese, per l’assunzione di 14 unità, operai destinati al settore gas, alla pubblica illuminazione e al servizio energia. E’ questo uno degli argomenti discussi oggi dal Cda di AMG Energia negli incontri con i sindacati territoriali e aziendali di Cgil, Cisl, Uil e di Ugl.

Agli incontri hanno partecipato il presidente Francesco Scoma ed il consigliere Nino Iacono delegato ai rapporti sindacali. Il confronto è stato avviato dalla firma del nuovo contratto di servizio con il Comune di Palermo della durata di nove anni, approvato lo scorso mese di luglio dal Consiglio comunale. Tra i temi affrontati le attività in corso per l’approvazione del nuovo budget 2025, la riorganizzazione aziendale per dare alla società una veste più moderna, agile e dinamica che produca maggiore efficienza ma soprattutto la ripartenza delle selezioni per l’assunzione di 14 operai destinati ai servizi gas, pubblica illuminazione ed energia. Le selezioni erano state sospese in seguito alla scadenza del vecchio contratto di servizio, cui era seguita una proroga che aveva impedito alla società una programmazione a lunga scadenza. La società, come è stato confermato ai sindacati nelle riunioni di oggi, sta procedendo con gli adempimenti che erano stati sospesi e che si concretizzeranno con l’approvazione da parte del socio Comune di Palermo del budget 2025. “La società riparte – dichiara il presidente Francesco Scoma – e uno dei primi atti sarà l’assunzione di operai che potranno andare a coprire vuoti in organico in settori strategici come quello della distribuzione gas con le attività di pronto intervento, dei servizi di pubblica illuminazione ed energia. Sono assunzioni non più rinviabili perchè sono indispensabili per assicurare servizi essenziali e di pubblica utilità”. “Il rapporto ed il confronto con i sindacati è fondamentale – afferma il consigliere Nino Iacono – Il Cda è impegnato a disegnare per la società un percorso nuovo, di crescita e di rilancio e abbiamo ottenuto sui temi esposti massimo supporto e piena collaborazione”.

– Foto ufficio stampa Amg –

(ITALPRESS).