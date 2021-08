Amministrative Milano, M5S candida Layla Pavone

MILANO (ITALPRESS) – Il Movimento cinque Stelle ha scelto il proprio candidato per le prossime amministrative di Milano. Si tratta della manager Layla Pavone. La fumata bianca è arrivata nella notte al termine di un incontro online tra gli esponenti del Movimento 5 stelle di Milano con Giuseppe Conte. "Il nuovo corso del MoVimento 5 Stelle con Giuseppe Conte punta a includere maggiormente forze esterne, nuove e piene di valore, nel nostro progetto. A Milano diamo il primo segno tangibile di questa idea candidando a Sindaca Layla Pavone, una manager innovatrice di successo che da oltre 30 anni contribuisce allo sviluppo del nostro Paese. Una professionista in grado di proiettare la città ancora più nel futuro, tutelando i più deboli e integrando la visione sostenibile di cui siamo stati precursori in Italia. Avanti così" commenta Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri. Pavone, 58enne, è amministratrice delegata di Digital Magics – si occupa di investimenti in start up innovative ed è consigliera dell'incubatore Italia Startup. (ITALPRESS). pc/red 21-Ago-21 13:40