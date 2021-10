Amministrative Palermo, Miccichè “Lagalla proposta di livello”

PALERMO (ITALPRESS) – “Forza Italia ha dei candidati ottimi per le Comunali a Palermo. L’Udc che in Sicilia ha un peso importante ci ha fatto una proposta di livello che è quella del professore Lagalla, attuale assessore regionale ed ex rettore dell’Università di Palermo, riconosciuto tra i migliori”. Così Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia di stampa Italpress.

“A Palermo per la prima volta abbiamo una candidatura del Movimento 5 Stelle, bisogna vedere se andranno insieme al Pd ma anche se fosse, l’alleanza non mi preoccupa. Al Comune vince il candidato migliore, a prescindere dalle liste di appartenenza. Dire di no a Roberto Lagalla è difficile, farà parte di un ragionamento e di un accordo tra partiti”, ha aggiunto Miccichè.

