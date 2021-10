Amministrative, Scarpinato: “A Palermo subito tavolo centrodestra e candidati”

“L’esito delle amministrative in Sicilia dimostra in modo lampante quanto sia determinante il ‘fattore tempo’, infatti, bisogna arrivare all’appuntamento elettorale con un centrodestra forte e coeso, candidati credibili e scelti in largo anticipo così da poter essere conosciuti dall’elettorato”. Lo dice Francesco Scarpinato, capo gruppo al comune di Palermo e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “Una lezione che sarà fondamentale a Palermo dove il centrodestra ha la possibilità di cancellare il disastro targato Orlando – aggiunge – ma è necessario premere il piede sull’acceleratore. Fratelli d’Italia chiede agli alleati la convocazione immediata di un tavolo di coalizione che avvii il percorso per la scrittura del programma e la scelta del candidato sindaco, non possiamo perdere altro tempo”.