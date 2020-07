Anav Sicilia all’utenza: “Usare gli autobus in modo sereno e sicuro”

“Gli utenti degli autobus gestiti dai privati, con contratti di servizio, con la Regione Siciliana devono e possono utilizzare in modo sereno i mezzi di trasporto pubblico locale perché le autolinee private sono tenute a seguire i protocolli aziendali che danno attuazione alle linee-guida previste dal Ministero della Salute che riguarda le norme anticontagio Covid-19”. Lo dice Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia, dopo il via libera sabato scorso alla piena capienza sui bus di linea prevista nell’ultima ordinanza dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

“Ricordiamo che i mezzi vengono igienizzati e sanificati secondo le disposizioni e che gli utenti devono salire a bordo indossando la mascherina per la protezione di naso e bocca durante il viaggio – sottolinea Graffagnini – Non è possibile al momento parlare con il conducente anche per chiedere informazioni, che possono essere consultate nei siti internet delle aziende. Ovviamente in tutti i servizi di biglietteria sono presenti igienizzanti per i passeggeri”, conclude Antonio Graffagnini.