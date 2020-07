Anche Carmelo Scurato, il nonno di Santina Renda, tra gli arrestati nell’operazione Stele

Anche Carmelo Scurato, il nonno materno di Santina Renda la bambina scomparsa a Palermo il 23 marzo 1990 dal quartiere Cep e mai trovata, tra gli arrestati nell’operazione Stele dei carabinieri contro due gang criminali che operavano in Sicilia.

Nel marzo ’92 scomparve anche un cugino di Santina Nunzio Renda, 6 anni. Per questa scomparsa venne arrestato Vincenzo Campanella che confessò il delitto e fece trovare il corpo del bimbo. Campanella fu coinvolto anche nelle indagini per la scomparsa di Santina che non venne mai trovata. Processato fu assolto in appello mentre per l’omicidio di Maurizio Renda venne condannato a 29 anni di carcere. Nel corso degli anni vennero coinvolti in inchieste giudiziarie anche lo zio di Santina, il padre e 10 anni fa ancora il nonno.