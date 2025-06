Anci Sicilia incontra il presidente dell’Ars Galvagno, focus sui consorzi comunali

PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono gli incontri istituzionali richiesti da ANCI Sicilia e deliberati dal Direttivo dell’associazione: oggi il presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, accompagnato da una delegazione, ha incontrato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Al centro del dibattito, le modifiche statutarie del Liberi Consorzi ma anche temi quali la dotazione organica degli enti, i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte della Regione soprattutto in merito alla gestione delle strade e delle scuole, la gestione dei rifiuti speciali e di quanto necessario per garantire servizi più efficienti ai cittadini e la necessità di modifiche all’attuale legislazione relativa all’applicazione della Legge 15/2015.

L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per affrontare le complesse problematiche delle ex Province, con l’obiettivo primario di migliorare la loro capacità gestionale e rafforzare la relazione tra l’amministrazione regionale e le comunità locali. Un “proficuo e costruttivo incontro” per il presidente Amenta, al termine del quale “è emersa la valutazione che sia quanto mai necessario mettere mano alla legge siciliana che regolamenta l’applicazione in Sicilia della cosiddetta legge Delrio”, per “uniformarla a quanto già avvenuto nel resto dell’Italia”, ha spiegato. “Pertanto si darà il via a un’attenta valutazione che porti allo sviluppo e formalizzazione dei necessari emendamenti alla norma da sottoporre alla Commissione, al fine di dare l’avvio alle consultazioni, sia in Commissione, sia con i capigruppo, per raggiungere un accordo che permetta di presentare le modifiche all’Assemblea Regionale e modificare la legge”, ha detto Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia.

