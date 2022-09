Aperte iscrizioni al corso di teatro di Cocò Gulotta

Il sogno di fare l’attrice o l’attore, con accanto un artista, tra i protagonisti di numerose fiction e serie televisive, che di questo mestiere ne ha fatto una scelta di vita.

Sono aperte le iscrizioni, anche per i non professionisti, dai 14 anni a salire, per chi vuole partecipare a “Il mestiere dell’attore”, il corso di recitazione teatrale e cinematografica diretto dall’attore Cocò Gulotta.

Gulotta, tra gli interpreti in televisione di fiction e serie per Rai e Mediaset come “L’Ora – Inchiostro contro piombo”, “Solo per passione”, “La concessione del telefono” e “La mafia uccide solo d’estate”, terrà una serie di lezioni per attori non professionisti e simpatizzanti che vogliono avvicinarsi e sapersi rapportare col palco e la platea.

Una full immersion che si svolgerà tutti i lunedì dalle 19 alle 21 e i mercoledì dalle 21 alle 23 al teatro del Fontarò in largo Lituania 10 (ex Via Danimarca 50/D) a Palermo

Il corso avrà inizio mercoledì 5 ottobre e sarà presentato al pubblico lunedì 3 ottobre alle 19, sempre al Fontarò. In quell’ occasione lo stesso Cocò Gulotta, oltre alla selezione degli interessati, potrà fornire ogni ulteriore informazione.

Per iscriversi telefonare o mandare un WhatsApp al 3293210304 o mandare una mail a fontaro.corsi@fontaro.it.