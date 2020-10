Aperti gli ordini per nuovo Opel Crossland

ROMA (ITALPRESS) – Gli ordini per il nuovo Opel Crossland sono aperti. Il nuovo modello compatto e fresco è disponibile a partire da un prezzo di 20.850 euro, completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida come, per esempio, il Lane Keep Assist, oltre a climatizzatore e radio digitale. L'ampia scelta di allestimenti spazia da Edition, Elegance e la nuova GS Line fino al top di gamma Ultimate. Tutte le varianti di nuovo Opel Crossland condividono l'Opel Vizor che si estende nella parte anteriore del veicolo. Il Vizor estende otticamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Sul posteriore, i nuovi fari oscurati migliorano il design Opel a forma di ala e la nuova superficie del portellone nero lucido (disponibile in combinazione con il tetto nero) rende il nuovo Opel Crossland più ampio e resistente. Con il sedile ergonomico del conducente certificato AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.), Opel Crossland Elegance e GS Line (a partire da 22.350 euro) offre un comfort notevolmente maggiore nei lunghi viaggi. Il Park Pilot anteriore e posteriore e la retrocamera eliminano lo stress del parcheggio. Il sistema di infotainment Multimedia Radio con schermo touch a colori da sette pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offre le migliori connessioni. Gli appassionati di look sportivi apprezzeranno Opel Crossland GS Line. Questo nuovo allestimento include cerchi in lega leggera neri da 16 pollici, tetto nero, firma di luce rossa dell'apertura diurna, sedile AGR. L'allestimento top di gamma offre tutte le caratteristiche high-tech, di lusso e di praticità che si trovano sulle altre versioni come opzione. L'equipaggiamento di serie include sensori di parcheggio anteriori. e posteriori, fari full Led. Di serie anche il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da otto pollici e i servizi OpelConnect. I sedili ergonomici AGR in Alcantara nero per guidatore e passeggero anteriore sono dotati di riscaldamento regolabile. Il comfort è ulteriormente incrementato dal volante riscaldato, dal climatizzatore elettronico bi-zona, dal parabrezza riscaldato Thermatec e dal vetro colorato Solarprotect al posteriore. L'accesso è semplice grazie a Keyless Start and Go. I clienti di Opel Crossland possono scegliere tra una gamma efficiente di motori benzina e diesel da 1,2 e 1,5 litri. Sia i motori a benzina da 61 kW (83 cv), 81Kw (110 cv) e 96 kW (130 cv) che i motori Diesel da 81 kW (110 cv) e 88 kW (120 cv) soddisfano già la rigorosa norma sulle emissioni Euro 6d (consumo di carburante NEDC1: 5,0-3,5 l/100 km nel ciclo combinato, 113-93 g/km CO2). (ITALPRESS). ads/com 28-Ott-20 20:03