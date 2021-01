Arrestato Pietro Morreale, per gli investigatori ha ucciso lui la fidanzata Roberta Siragusa

Arrestato Pietro Morreale, il 19enne indagato per per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. Dopo una notte di interrogatorio la Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo del giovane. Morreale è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Per gli inquirenti è stato lui ad uccidere Roberta Siragusa, la ragazzina di 17 anni trovata morta ieri mattina in fondo a un burrone di monte San Calogero a Caccamo in provincia di Palermo. Per tutta la notte gli investigatori hanno interrogato Morreale cercando di venire a capo della vicenda, ma il 19enne non ha confessato il delitto, gli inquirenti hanno comunque deciso per il fermo sulla base dei molti elementi raccolti nella giornata di domenica.

Roberta Siragusa dunque per gli investigatori è stata uccisa per gelosia dal fidanzato dopo una serata trascorsa ad una festa in un casolare di campagna a Caccamo. Tre i punti che hanno portato i carabinieri e la procura di Termini Imerese al fermo: in primo luogo perché è stato il 19enne a far ritrovare il corpo della fidanzata domenica mattina, portando di carabinieri nel luogo impervio sul costone di un monte dove Roberta è stata ritrovata, in fondo ad un burrone con evidenti segni di bruciature sul corpo. Poi perché sabato sera poco dopo mezzanotte è andato via dalla festa nelle campagne di Caccamo da solo con la vittima e non di secondaria importanza investigativa perché gli amici con cui la coppia era alla festa confermano una scenata di gelosia durante la serata.

Pietro Marrone per tutta la notte è stato interrogato dai carabinieri ma non ha confessato l’omicidio. Per tutta la giornata di ieri è rimasto a disposizione del sostituto procuratore Giacomo Barbara nella caserma dei carabinieri di Termini Imerese fino a ieri sera quando è iniziato l’interrogatorio. Il 19enne è stato messo torchio tutta la notte, avrebbe risposto ad alcune domande ma davanti al magistrato non ha confessato il delitto e non ha confermato le parole confuse che avrebbe detto ai militari appena arrivato in caserma quando ha fatto ritrovare il cadavere della sua fidanzata. Oltre all’interrogatorio del sospettato i carabinieri per tutta la giornata hanno sentito gli amici della vittima per ricostruire cosa è successo fra Roberta e Pietro durante la festa nella casa di campagna, ma soprattutto la natura del rapporto fra i due. E dal racconto di alcune amiche sarebbero emersi episodi di estrema gelosia di Pietro nei confronti di Roberta.

I militari hanno poi controllato tutte le immagini di videosorveglianza dei distributori di carburante della zona. Le bruciature sul corpo della 17enne potrebbero essere infatti il tentativo di bruciare il corpo da parte dell’assassino. Su come è morta la ragazza, se prima è stata uccisa e poi gettata nel burrone o se è morta per la caduta, sarà l’autopsia in programma fra oggi e domani a dare le prime risposte.