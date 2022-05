Ars approva in ddl stabilità 170 mln per forestazione, i dubbi di Lupo (Pd)

L’Ars ha approvato la norma del ddl stabilità (art.15) che stanzia 170 milioni circa per il settore della forestazione. L’esame della manovra sta procedendo a rilento per l’accantonamento di numeri articoli per via della richiesta di approfondimenti, spesso arrivata dalle opposizioni.

“La Sicilia rischia di trovarsi nel mezzo dell’estate senza attività antincendio: è l’ennesimo capolavoro del governo Musumeci che ha dichiarato in aula di aver previsto per la forestazione, in particolare per le attività relative alla campagna antincendi, risorse sufficienti solo fino al 30 luglio. E ad agosto che si fa? Secondo il governo Musumeci le altre risorse si troveranno con future variazioni di bilancio: ci sembra un atteggiamento inaccettabile ed irresponsabile, soprattutto di fronte ad un tema così grave come quello degli incendi in Sicilia”. Così in una nota Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito del dibattito sull’esame della manovra Finanziaria.”Abbiamo chiesto al governo di prevedere risorse aggiuntive – prosegue – ma non abbiamo avuto alcuna risposta.La situazione è ancora più grave se si pensa che mancano 23 milioni di euro per le attività dei Consorzi di bonifica e tre milioni per le attività dell’Esa”, conclude Lupo.

Via libera all’Ars alla norma della finanziaria che conferma, per i prossimi tre anni, contributi regionali al settore taxi siciliano. “Per altri tre anni – afferma l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone – la Regione riconoscerà il lavoro dei tassisti siciliani quale servizio pubblico di importanza strategica e per questo meritevole di un appropriato sostegno pubblico. Garantiamo ben 700mila euro l’anno di contributo per le cooperative e i lavoratori dell’Isola, alle prese dapprima con la crisi dovuta alla pandemia e, da ultimo, ai rincari costanti dei carburanti. Il governo Musumeci e l’Ars confermano il proprio impegno al fianco di una categoria che assicura una modalità di trasporto utile e sempre apprezzata dagli utenti nelle nostre città”.