Artigianato e PMI al centro dello sviluppo della CNA, Battiato “Servono coraggio e visione”

ENNA (ITALPRESS) – “Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità”: è stato questo il tema dell’Assemblea Elettiva della CNA di Enna, tenutasi presso l’Università Kore, durante la quale Valentino Savoca, Imprenditore ennese attivo nel settore degli impianti elettrici, è stato eletto nuovo Presidente della CNA di Enna.

All’incontro ha partecipato il presidente di Cna Sicilia, Nello Battiato, che nel suo intervento ha tracciato una rotta chiara per il futuro delle piccole e medie imprese e dell’artigianato, definendole “energia silenziosa che tiene unito un Paese”. Battiato ha ringraziato il Presidente uscente Filippo Scivoli per la sua “guida solida e coerente”, sottolineando il suo impegno nella difesa delle imprese locali.

Un plauso speciale è andato anche a Stefano Rizzo, Coordinatore regionale di CNA Turismo e Commercio, per il lavoro svolto nella promozione di settori chiave come il turismo esperienziale e il commercio di prossimità. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della formazione. Battiato, evidenziando la necessità di una “nuova narrazione dell’artigianato”, visto non come ripiego ma come scelta di qualità e innovazione.

Tra le sfide principali indicate: miglioramento delle infrastrutture per i territori interni; accesso al credito e una fiscalità più equa; riduzione della burocrazia per alleggerire il carico sulle imprese.

“Questa Assemblea non chiude un ciclo, ma apre una nuova stagione”, ha affermato Battiato, ribadendo l’impegno della CNA a essere al fianco delle imprese con “umiltà e determinazione”.

La presenza del Presidente nazionale Dario Costantini è stata un segnale forte della volontà di agire in sinergia tra livello locale e nazionale. “L’artigianato non è nostalgia, ma radice viva che costruisce futuro”, ha concluso Battiato, lanciando un appassionato appello a sostegno di chi “ogni giorno tiene aperta un’impresa, scommette, crea e rischia”.

– Foto Ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS)