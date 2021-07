Asp Palermo: vaccini di prossimità in 53 comuni e si va avanti

Sono 53 i comuni che l’Asp di Palermo ha raggiunto, consentendo a tutti di ricevere le dosi di vaccino a due passi da casa. “E’ un successo la vaccinazione di prossimità, iniziativa che l’Asp di Palermo ha avviato sin dai primi giorni di maggio – si legge in una nota dell’azienda – quando ancora la somministrazione non era aperta a tutte le fasce d’età”.

La vaccinazione di prossimità è stata possibile nel Palermitano grazie alla piena collaborazione con medici di medicina generale e continuità assistenziale e medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione ‘Eos’, fortemente voluta dal ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del comando operativo di vertice interforze.

“Anticipando i tempi – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – abbiamo raggiunto i comuni più lontani dal capoluogo, iniziando in un fine settimana di maggio da Contessa Entellina, Giuliana, Chiusa Sclafani, Bisacquino e Campofiorito la vaccinazione di prossimità per poi estendere l’intervento a tutti gli altri centri. La pandemia ha modificato l’organizzazione sanitaria spostandone il baricentro di intervento: non più un’organizzazione in attesa di ricevere il cittadino, ma una organizzazione che si muove alla ricerca della relazione con l’utente per prendersi carico di esso ed evitando quanto più possibile mobilità e quindi anche contatti e quindi anche possibili contagi. L’adesione – aggiunge – è stata finora buona, grazie al grande lavoro fatto dai Sindaci che sono stati al nostro fianco in una straordinaria opera di sensibilizzazione”.

Nel fine settimana, l’Asp Palermo raggiungerà altri 3 nuovi comuni: domani Polizzi Generosa e Castellana Sicula e domenica 4 a Gangi. La somministrazione delle seconde dosi è stata programmata domani a San Mauro Castelverde, mentre lunedì 5 a Castronovo di Sicilia e Gratteri.