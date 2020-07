Asp Trapani licenzia due medici, eseguirono un intervento in clinica privata

L’Asp di Trapani ha licenziato i due medici del pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala che nel marzo 2016 rimasero coinvolti nell’inchiesta del Nas e della Procura di Palermo sulla clinica privata “Macchiarella”.

I due licenziati (non saranno più in servizio a partire da agosto) sono Salvatore Pedone e Guglielmo Sirna Terranova. Entrambi furono trovati in sala operatoria durante un intervento di ricostruzione del seno. Pedone e Sirna Terranova, però, non avevano la liberatoria dell’Asp di Trapani.

I loro nomi, infatti, non risultavano nella cartella clinica della paziente sotto i ferri. Interrogati, i due medici avrebbero risposto: “Eravamo liberi e siamo venuti a Palermo”. L’inchiesta sulla clinica palermitana, avviata due anni prima del blitz, vide coinvolte cinque persone: Biagio Macchiarella e Giovanni Barbaro, rispettivamente socio e direttore sanitario della struttura, e altri tre medici. Oltre a Pedone e Sirna Terranova, anche il chirurgo plastico Antonio Tateo, originario di Bari ma residente a Pavia, associato a studi privati da Bergamo a Marsala. L’ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Palermo fu quella di false attestazioni in cartelle cliniche. (Ansa)