Aspi, 30 minuti di stop per tenere alta attenzione sulla sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Uno stop di 30 minuti in tutti i cantieri e le attività produttive del Gruppo Aspi per tenere alta l'attenzione sull'importanza delle regole della sicurezza sui luoghi di lavoro. Così il Gruppo Autostrade per l'Italia ha celebrato il primo anniversario della giornata della sicurezza, istituita proprio un anno fa dalla società stessa nell'ambito di un più ampio programma di iniziative promosse per potenziare la consapevolezza sul tema safety, rafforzando la cultura interna su salute e sicurezza in ambito lavorativo. A partire dalle prime ore della mattina, le maestranze che operano negli oltre 300 cantieri di potenziamento della rete e i quasi 4.000 dipendenti che lavorano a presidio della viabilità nelle Direzioni di Tronco, hanno dedicato mezz'ora della loro attività a una riflessione congiunta sulle buone regole del lavorare in sicurezza. In occasione di un sopralluogo al cantiere di Barberino, dove sono in fase di ultimazione le attività per il potenziamento della A1 nello snodo di collegamento con la Variante di Valico, l'Ad della società, Roberto Tomasi, ha partecipato con le maestranze all'iniziativa. "Trenta minuti di stop ai cantieri e i centri operativi Aspi – ha affermato l'Ad – per tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza dei lavoratori del Gruppo e, in generale, di tutti i lavoratori. Un'iniziativa per ricordare innanzitutto le vittime degli incidenti sul lavoro ed esprimere vicinanza alle loro famiglie. Trenta minuti che voglio essere un invito alla cultura della sicurezza e della salute all'interno dell'azienda. Il nostro impegno – sempre teso verso l'obiettivo 'zero incidenti sul lavoro' – prosegue costante e percorre tutte le strade possibili: dalle sinergie rafforzate con le parti sindacali al potenziamento della prevenzione e della formazione dei dipendenti; dal radicamento della cultura della sicurezza a partire dai manager alla miglior definizione delle responsabilità delle parti coinvolte, in tutta la filiera". L'iniziativa segue il protocollo firmato ieri con il corpo dei Vigili del Fuoco per potenziare i presidi e la prevenzione: a queste, seguiranno altre azioni nelle prossime settimane. La gestione della salute e della sicurezza dei propri lavoratori è una priorità nell'ambito del piano industriale che Autostrade per l'Italia ha avviato e che prevede oltre 21 miliardi di investimenti, tra opere di ammodernamento e potenziamento della rete. (ITALPRESS). ads/com 18-Feb-22 15:53