Assarmatori “Pronti alla decarbonizzazione ma il settore va protetto”

ROMA (ITALPRESS) – Gli armatori sono "pronti" ad "affrontare le sfide della decarbonizzazione" ma occorre intervenire in modo "intelligente" e con investimenti mirati per proteggere il sistema e aiutare un mercato, quello italiano, che è "il più importante d'Europa". Così Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori, in un'intervista all'Italpress, fa il punto sulle necessità del trasporto marittimo italiano, anche alla luce delle norme europee. "Il mercato italiano – spiega Rossi – è il più importante d'Europa. Il trasporto marittimo da e per le isole è senz'altro il comparto più interessante nel sistema trasportistico nazionale perché noi abbiamo la più grande comunità insulare d'Europa, abbiamo il 37% del mercato europeo e in Italia lavora la più grande flotta di traghetti del mondo. Gli armatori italiani sono ai primi posti: primo posto per capacità di carico e per capacità di trasporto passeggeri e abbiamo tre compagnie nelle prime cinque al mondo. Di conseguenza – prosegue – è un mercato estremamente importante, popolato, con una giusta concorrenza ma che deve fare i conti con le regole ambientali. Gli armatori sono pronti – aggiunge – a investire e affrontare le sfide della decarbonizzazione". "È ovvio che questo deve essere fatto con intelligenza senza mettere a repentaglio il sistema trasportistico che è fatto di linee e di costi. Il prelievo Emissions Trading System (Ets) – continua – va a imporre una tassa, un aumento del costo del trasporto che non può essere posto a carico degli armatori ma deve essere trasferito a carico dei passeggeri. In questo contesto nasce l'esigenza di proteggere questo sistema perché il sistema del trasporto è fatto di un costo che ormai è stabilizzato e che consente all'industria turistica delle isole di vivere una stagione importante per loro". "Noi abbiamo immaginato – afferma Rossi – di proteggere questa industria e abbiamo chiesto al governo che faccia un intervento, come ha fatto. Ci sarà il trilogo tra Commissione, Parlamento e Consiglio a breve, parte il 10 ottobre. Ci auguriamo – evidenzia il segretario generale di Assarmatori – che il governo possa intervenire facendo valere l'interesse nazionale che si basa soprattutto su un principio di proporzionalità: la norma deve essere applicata in Europa nello stesso modo e ovviamente l'Italia ha una particolarità geografica che rende questa norma particolarmente pericolosa". Di cosa hanno bisogno gli armatori per rispondere agli obiettivi nazionali e comunitari per la decarbonizzazione del trasporto marittimo? "Di una politica europea che tenga in considerazione le Autostrade del mare e le isole esentandole almeno temporaneamente dal pagamento dell'Ets. Abbiamo bisogno – spiega Rossi – che si investa per l'elettrificazione delle banchine. Ci sono fondi Pnrr per 700 milioni, devono essere spesi con intelligenza dando priorità a quelle banchine che accolgono le navi in servizio di linea per le isole, per le Autostrade del mare. Occorre fare investimenti: c'è un piano degli investimenti supportato dallo Stato per 500 milioni che darà la possibilità agli armatori di investire nel rinnovo delle flotte o nell'ammodernamento degli impianti di propulsione e in questo contesto – continua il segretario generale di Assarmatori – ci si attende che ci sia anche uno sviluppo della ricerca per individuare il carburante del futuro". "Questo settore, che non è fatto soltanto di traghetti, è ancora alla ricerca del carburante alternativo perché oggi non è ancora stato individuato – prosegue -. È difficile fare investimenti in nuove tecnologie a bordo senza sapere quale sarà il carburante che sarà disponibile nella rete di distribuzione a terra. Posso anche avere una nave che va a idrogeno ma se poi non trovo l'idrogeno in banchina è inutile. È un contesto in divenire e molto complesso. 'Fit for 55' – aggiunge Rossi – dà spazio a una politica ambientale europea che è del tutto condivisibile: l'Europa deve essere al centro dell'illuminismo ambientale. È ovvio che questo deve essere fatto tenendo in considerazione che l'impatto in materia marittima in Germania, in Polonia e nei paesi baltici è infinitamente inferiore rispetto a quello che accadrà in Italia. Questo è quello che abbiamo detto al governo. Lo abbiamo detto rappresentando oltre il 60% di questo mercato e di conseguenza – conclude – speriamo che questo invito che l'armamento fa alla politica sia raccolto e gestito in maniera intelligente nei consessi europei". – foto Italpress – (ITALPRESS). xa5/sat/red 30-Set-22 13:59