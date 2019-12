Assemblea Anci Sicilia: 100 comuni in condizioni critiche, servono 70 milioni

“In Sicilia ci sono almeno un centinaio di comuni che si trovano in condizioni di dissesto, pre dissesto o strutturalmente deficitari e così non è possibile andare avanti. Abbiamo bisogno di certezze sui tempi e sulle modalità di erogazione dei fondi”. Lo ha detto stamattina ai cronisti il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, ai Cantieri culturali alla Zisa, in occasione dell’assemblea straordinaria degli enti locali convocata, nonostante il periodo di festività. Presenti anche il presidente della Regione Nello Musumeci e gli assessori all’Economia Gaetano Armao, alla Salute Ruggero Razza, agli Enti locali Bernadette Grasso, e i rappresentanti dei sindacati.

“Chiediamo una armonizzazione delle norme regionali con quelle nazionali perché l’ordinamento specifico degli enti locali rappresenta ormai una barriera, serve una sede permanente, un tavolo tra Stato, Regione ed enti locali, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, per trovare soluzioni strutturali – ha aggiunto Alvano -. La Regione Siciliana ha destinato ai comuni siciliani 115 milioni per investimenti e fondi per il pagamento di rate sui mutui, abbiamo certezze per 45 milioni, ma ne mancano 70 dei quali nulla sappiamo, e non abbiamo notizie di altri 23 accantonati. Tutto questo – ha sottolineato Alvano – si sostanzia in un taglio del 15% sui comuni medi e grandi e parliamo di somme relative al 2019. Chiediamo al presidente Musumeci un impegno affinché si siano risposte immediate per quest’anno e impegni precisi per il triennio 2020-2012-2022”, ha concluso Alvano.

Musumeci: 70 milioni non erogati presto a disposizione degli enti locali

“Abbiamo una buona notizia, cioè che i settanta milioni mancanti possono essere messi a disposizione degli enti locali. La trattativa è stata condotta con il ministero per l’Economia”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, parlando con i cronisti a margine dell’assemblea straordinaria dell’AnciSicilia, convocata ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. Dei 115 milioni di fondi per i Comuni fino ad ora ne sono state erogati solo 45 e nel frattempo i Comuni avevano già messo le somme in bilancio. “Non sappiamo ancora quali sono i tempi”, ha aggiunto Misumeci, “è una notizia di poche ore fa, ma le risorse arriveranno”, ha assicurato. Musumeci ha poi evidenziato la necessità di “aprire una vertenza con lo Stato. Non è possibile che gli enti locali in Sicilia debbano essere affidati soltanto alle esauste casse della Regione Siciliana. Abbiamo posto fine al prelievo forzoso per le province, ora dobbiamo definire una legge per le province, per le loro competenze. La riforma effettuata nella scorsa legislatura è assolutamente monca e mutilata”, ha detto il governatore.

Orlando: decreto per i 70 milioni ai Comuni, altrimenti saltano i bilanci

“Abbiamo l’esigenza di avere sul tavolo, entro fine anno, il decreto che assegna i settanta milioni ai Comuni, altrimenti saltano i bilanci”. Lo ha detto il presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando intervenendo all’assemblea straordinaria dei comuni che si sta svolgendo ai Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo. “Anci Sicilia, sindaci e amministratori comunali dicono basta a questa emergenza affrontata con logica di emergenza, ci rifiutiamo – ha sottolineato Orlando -. Noi siamo impegnati e siamo stati impegnati, anche io personalmente, col governo nazionale per sollecitare la possibilità di raccattare qualche risorsa a fine anno per evitare l’irreparabile. Ma questo non ci basta. Chiediamo al governo regionale e al governo nazionale un progetto di sviluppo della Sicilia partendo da un’attenzione diversa ai territori – ha proseguito il presidente di AnciSicilia -. Su questo tema chiediamo con forza un tavolo perché l’emergenza in Sicilia sullo spopolamento, sulla fuga dei giovani, liberi di andarsene ma che non possono essere costretti ad andarsene per mancanza di alternative, tutto questo impone una svolta e abbiamo scelto proprio nel pieno del periodo natalizio di fare in maniera anche provocatoria un incontro per chiedere qual è il progetto, al di là dell’emergenza di fine anno”.

“Servono precisi impegni sulle risorse che s’intendono destinare ai comuni e agli enti intermedi” – ha evidenziato Orlando – Non possiamo scoprire a fine anno di ricevere una somma piuttosto che un’altra. Siamo un’istituzione che rende servizi ai cittadini e abbiamo bisogno di conoscere e programmare. Adesso basta. Siamo stanchi di fare la figura di coloro che fanno accattonaggio”, ha concluso.

Sindaco Barrafranca: “Costretti ogni giorno a dire no a tutto e a tutti”

“Ogni giorno siamo costretti a dire ‘no’ a tutto e a tutti. Non abbiamo altro da fare se non essere onorati di rappresentare una comunità alla quale non riusciamo a dare le risposte giuste. E’ questa la vita di un sindaco che amministra un comune in dissesto”. Lo ha detto questa mattina Fabio Accardi, sindaco di Barrafranca, in provincia di Enna, comune in dissesto dal 2016, a margine dell’assemblea straordinaria di Anci Sicilia.

“Fra dissesto finanziario, contabilità armonizzata, federalismo fiscale, non siamo più in grado di garantire i servizi minimi e con grandissime difficoltà riusciamo a garantire soltanto i servizi essenziali – ha sottolineato – Siamo costretti a mettere da parte la manutenzione dell’acquedotto, la manutenzione delle strade, per esempio non abbiamo soldi per riparare le buche, non riusciamo a pagare gli stipendi dei dipendenti. A prestarci i soldi è il servizio di tesoreria che anticipa le somme e così paghiamo stipendi e la società dei rifiuti per avere la città pulita. Non consiglierei di fare il sindaco – ha proseguito – fare il sindaco non conviene, siamo sempre il capro espiatorio di tutto e siamo costretti a fare i conti con tanti cittadini che non pagano i tributi, mentre a causa del dissesto ovviamente tutte le aliquote sono al massimo. E’ difficile gestire oggi i comuni a maggior ragione un comune in dissesto e anche l’assenza delle province diventa un modo per avanzare a noi delle richieste che non ci competono”, ha concluso.

Il sindaco di Giarratana: Non trovo i soldi per sostituire infissi in una scuola

“Il nostro è un piccolo comune che vive in maniera tragica l’assenza di risorse e il taglio progressivo dei trasferimenti ai comuni”. Così il sindaco di Giarratana (Ragusa) Bartolo Giaquinta parlando con i giornalisti. “Non riusciamo a far fronte a tutta la manutenzione ordinaria: strade, fogne, acqua, luce, edifici pubblici – aggiunge- Un esempio? Ho una scuola in cui gli infissi sono da sostituire e ho problemi a trovare 2-3mila euro per farlo”.

Cisal: “Necessario un patto tra istituzioni e parti sociali per salvare la Sicilia”

“La crisi dei Comuni siciliani, quasi tutti con i conti in rosso e a rischio default, è solo parte di una crisi strutturale che attanaglia l’intera regione a tutti i livelli. Bisogna salvare gli enti e i servizi erogati ai cittadini, specie quelli più deboli, e per farlo è necessario un patto tra istituzioni e parti sociali che salvi la Sicilia dal fallimento. Ci auguriamo che il prossimo incontro, convocato dal governatore Musumeci per il 10 gennaio, getti le basi per un nuovo percorso”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione, della Cisal Sicilia, intervenuti all’assemblea dei sindaci siciliani convocata dall’Anci regionale.

“La Cisal ha accolto l’invito del sindaco Orlando ed è intervenuta per ribadire la sua forte preoccupazione – dicono Badagliacca e Scaglione – ma anche il suo appello a un confronto sul futuro della Sicilia che coinvolga il governo regionale, gli enti locali, le imprese e i sindacati che devono costituire un fronte unico nelle trattative con lo Stato. Il Decreto che spalma su dieci anni il disavanzo da 2 miliardi di euro è solo un primo passo, così come lo sblocco dei 70 milioni di euro per i Comuni, ma non basta: bisogna rivedere i rapporti con Roma, chiedere una nuova politica di sviluppo per il Meridione, rendere più snelle le procedure della spesa pubblica, riattivare gli investimenti e i cantieri delle infrastrutture, liberare i Comuni e le ex Province dai lacci della burocrazia e dagli assurdi paletti tecnici che li ingessano. Non possiamo arrenderci all’idea che i giovani fuggano al Nord o all’estero, condannando la Sicilia a un declino inesorabile: questo è il momento di agire”.