Ast, fermento tra i lavoratori in bilico: sit-in davanti all’assessorato regionale

In via Leonardo Da Vinci a Palermo è in corso un sit-in indetto dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal per sollevare la questione del destino dei lavoratori dell’Ast, che oggi al vertice che si terrà all’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con il management aziendale non sono stati invitati. Le sigle sindacali chiedono un tavolo di confronto che li veda co-protagonisti delle decisioni finali. “Un tavolo – dicono – che comprenda tutte le parti interessate”. I sindacati chiedono la ricapitalizzazione dell’azienda da parte della Regione, socio unico, e un piano aziendale che disegni le sue prospettive che passano anche per il mantenimento delle tratte urbane, che Ast sta dismettendo.

“Incontrerò i rappresentanti sindacali lunedì prossimo, 13 febbraio, per ascoltare le loro ragioni e per illustrare l’obiettivo che il governo della Regione intende conseguire – dice l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Alessandro Aricò -. La situazione è delicata e il governo Schifani la sta affrontando con il massimo impegno, con la consapevolezza che è fondamentale garantire ai siciliani un servizio di trasporti efficiente, adeguato alle esigenze e sostenibile finanziariamente”.

(foto CGIL Sicilia)