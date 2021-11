Atlanta battuta dai Knicks, solo 5 punti di Gallinari

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Gli Hawks si arrendono sul parquet amico ai New York Knicks, vincenti per 99-90 nonostante i 33 punti tra i padroni di casa siglati da Young. Non incide invece Danilo Gallinari: la 33enne ala di Sant'Angelo Lodigiano va a referto con 5 punti e 2 rimbalzi in 22 minuti di impiego. Sedicesima vittoria di fila per i Phoenix Suns, che sbancano per 113-107 il campo dei Brooklyn Nets con 30 punti di Booker (ma Durant, nel quintetto della Big Apple, ne fa 39). Non bastano i 42 punti di Embiid ai Philadelphia 76ers, battuti in volata dai Minnesota Timberwolves per 121-120. Altri risultati: Chicago Bulls-Miami Heat 104-107; Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 105-92; Houston Rockets-Charlotte Hornets 146-143 d1ts; Dallas Mavericks-Washington Wizards 114-120; Utah Jazz-New Orleans Pelicans 127-105. (ITALPRESS). mc/red 28-Nov-21 10:31