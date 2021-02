Attentato in Congo, uccisi l’ambasciatore italiano e un carabiniere

ROMA (ITALPRESS) – L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e un carabiniere sono morti in seguito a un attentato avvenuto a Goma. Lo conferma la Farnesina, che esprime "profondo dolore" per la vicenda. L'ambasciatore e il militare dell'Arma stavano viaggiando a bordo di un'auto in un convoglio della MONUSCO, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appreso la notizia mentre era al Consiglio Affari Esteri dell'Ue a Bruxelles. Di Maio ha manifestato "immenso dolore per l'accaduto". (ITALPRESS). sat/com 22-Feb-21 12:33