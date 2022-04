La proposta: intitolare l’aula bunker dell’Ucciardone ad Alfonso Giordano

L’Agius, l’Associazione dei giuristi siciliani, ha inviato al presidente della Corte d’Appello di Palermo, al ministro della Giustizia e al presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo la richiesta d’intitolazione dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo al giudice Alfonso Giordano.

“Trent’anni fa, infatti, il 30 gennaio 1992, è stato definito, presso la Corte di Cassazione, il processo, certamente, più importante per l’Italia repubblicana, il c.d. Maxiprocesso – scrive Francesco Leone, presidente Agius, nella missiva inviata questa mattina – A distanza di oltre trent’anni, questo processo costituisce, ancora oggi, in Italia e non solo, il più grande successo giudiziario della storia recente, divenendo esempio di forte e concreta risposta dello Stato contro le mafie e le organizzazioni criminali”.

“Siamo convinti – continua – che oggi i tempi siano maturi per dimostrare, concretamente, la profonda gratitudine di tutti cittadini e degli operatori della Giustizia, non solo del distretto della Corte di Appello di Palermo, al Giudice Alfonso Giordano per l’esempio offerto a noi tutti di uomo e di magistrato”.

Ed è proprio per tale ragione che l’Agius ha ritenuto opportuno chiedere che l’aula bunker dell’Ucciardone venga intitolata al giudice Alfonso Giordano in modo da ricordarne l’esempio e tramandarlo alle future generazioni di giuristi.

“La famiglia Giordano si è associata all’iniziativa – precisa Stefano Giordano – ed è lieta che Agius abbia avuto un tale pensiero. Il nostro auspicio è che la richiesta venga accolta”.