Autismo: al via a Palermo “Piccoli passi a ritmo di zoccoli” con l’Esercito

Parte il progetto “Piccoli passi a ritmo di zoccoli”, primo servizio di ippoterapia gratuito in Sicilia, rivolto a persone affette dallo spettro autismo e che a breve sarà aperto anche ad altri tipi di fragilità.

Ideato e voluto dall’associazione ‘ParlAutismo’, in collaborazione con il comune di Palermo e con il Reggimento “Lancieri d’Aosta”, che in mattinata hanno firmato il protocollo d’intesa alla caserma “Generale Cascino”, con Rosi Pennino, presidente di ‘ParlAutismo’, il colonnello Antonino Longo, comandante del Reggimento “Lancieri d’Aosta” (6°), il maggiore Nicolò Pensabene, capo centro ippico protempore, e l’Associazione nazionale arma di Cavalleria con il presidente capitano Salvatore Salerno, d’intesa con il comune di Palermo, Asp di Palermo e l’Asd ‘Ripartiamo in Sella’.

“Facciamo rete – dice Rosi Pennino presidente di ParlAutismo – in un momento in cui le risorse entrano in sofferenza e ci sono bisogni importanti a cui far fronte. Un sogno oggi diventa realtà. Il comandante Longo ha aperto le porte della caserma alla città e l’ha resa fruibile ai ragazzi e alle famiglie, siamo felici”.

L’Asp si occuperà di reclutare i bambini e i ragazzi, secondo criteri di necessità terapeutiche, cliniche e di idoneità alle attività. “Cerchiamo di dare risposte ai bisogni delle famiglie sulla qualità dei servizi – dice Giovanna Gambino dell’Asp – E’ una vera opportunità riabilitativa che in alcune fasce d’età è importanti per la crescita e dà la possibilità di acquisire autonomia anche sociale”.

Il Reggimento, a titolo gratuito, metterà a disposizione due cavalli, due box, un campo da lavoro in sabbia, aree comuni al coperto, 1 casetta al chiuso per lo svolgimento delle attività. “L’Esercito è molto legato a questo servizio – spiega il comandante Antonino Longo – ci permette di essere vicini ai cittadini e di condividere strutture e risorse con le famiglie e con chi è meno fortunato di altri. Speriamo che sia l’inizio di un percorso duraturo nel tempo”. Per il sindaco Leoluca Orlando, “si mette a disposizione la struttura militare considerandola un bene comune”.

Il progetto di riabilitazione equestre ha lo scopo di offrire alla persona con disabilità la possibilità di attivare e potenziare le cosiddette funzioni adattive e concorre all’acquisizione di maggiori competenze sociali e un inserimento adeguato nel contesto sociale.