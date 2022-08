Auto d’Epoca, sul tracciato della Targa Florio torna la Coppa Floriopoli

PALERMO (ITALPRESS) – Tutto pronto pr l’edizione 2022 della Coppa Floriopoli, in programma su una parte del vecchio tracciato della Targa Florio sabato 3 e domenica 4 settembre.

La Coppa Floriopoli, un Concorso Dinamico di conservazione e restauro per vetture d’epoca e da competizione, è riservato a un massimo di cinquanta di vetture da competizione e sportive d’epoca, o rappresentative della Targa Florio.

La formula della manifestazione è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alla prima edizione e prevede tre passaggi, uno il sabato e due la domenica mattina, sul percorso che, da Floriopoli, la cittadella sportiva che includeva i boxes, le tribune e la torre di cronometraggio e che rimase operativa fino al 1977, anno in cui si corse l’ultima edizione della Targa Florio come gara di velocità su strada, porta all’abitato di Cerda, paese che ha legato il proprio nome a doppio filo con la storia della Targa. Il tracciato sarà chiuso al traffico e presidiato durante lo svolgimento del programma.

In attesa che l’elenco definitivo venga illustrato nel corso della presentazione alla stampa, che avrà luogo venerdì 2 settembre, già trapelano i primi nomi dei piloti presenti e delle loro bellissime vetture: Hanno già dato la loro adesione Giorgio Schon, non solo vincitore nell’86 della prima Targa Florio Storica in coppia con “Apache”, ma anche protagonista delle edizioni “mondiali” a partire dal 1971, che guiderà una Lotus 23, la Porsche 910 del 1969 di Bernd Becker, una Ferrari Testarossa, l’Abarth Simca 130 S ufficiale portata in gara da Enzo Arena e Ada Pace alla Targa Florio del 1963, la De Tomaso Pantera De Tomaso di Pietro Silva, vincitore della seconda Targa Florio Storica, la Fiat Abarth 1000 Biposto Spider SE08 Cuneo con la quale l’equipaggio Barone-Campanini si classificò a 14° posto nell’edizione del 1971. Ai nastri di partenza anche la Jaguar D Type di Gianmarco Gamberini, la Porsche 911 di Mario De Luca, la Lancia Fulvia Zagato di Roberto Chiaramonte Bordonaro, la Lancia Stratos di Vincenzo Barbera, l’Osella PA9 di Vito Veninata, le Lancia Fulvia HF di Onori e Cucciolla.

Aprirà lo spettacolo una bellissima protagonista della Categoria LMP, la Oreca Gibson LMP2 di Francesco Dracone, oggi protagonista della Serie erede del Campionato del Mondo Marche.

Ospite della manifestazione e Presidente della Giuria che assegnerà a fine gara i riconoscimenti previsti sarà Daniele Audetto, ex Direttore Sportivo della Ferrari in F.1 e responsabile sportivo dell’attività Fiat-Abarth, che vinse il Campionato Mondiale Rally con la Fiat 131 Abarth.

Una novità che sarà senz’altro molto gradita agli appassionati sarà l’apertura al pubblico del paddock di Floriopoli, che venerdì ospiterà un cocktail con il Club Piloti Targa Florio e da sabato a domenica la mostra del fotografo ed editore Roberto Barbato con i suoi bellissimi scatti provenienti da uno dei più ricchi archivi sulla corsa madonita.

Sabato 3 settembre alle 11,30 la partenza della prima manche della Coppa Floriopoli, al seguito della vettura apriprista, che quest’anno sarà la KIA EV6, eletta Auto dell’Anno 2022, che suggellerà il legame tra la storia dell’auto ed il suo futuro a propulsione elettrica e che sarà condotta da due note influencer: Isa Iaquinta e Jane Alexander. Gli spettatori avranno la possibilità di prenotare un test drive con la vettura Coreana.

La prima giornata si chiuderà con la seconda manche, prevista per le ore 14,00 e la cena di gala. Domenica 4 settembre il clou della manifestazione con l’ultima manche sullo stesso percorso con inizio alle ore 10,00.

La “Coppa Floriopoli” 2022 anche quest’anno sarà organizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, proprietaria delle strutture di Floriopoli, dei Comuni di Termini Imerese e Cerda ed in collaborazione con Casa Florio.

– foto: Ufficio stampa Copa Floriopoli

(ITALPRESS).