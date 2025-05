Auto si incendia dopo un incidente nel ragusano, conducente morta carbonizzata

RAGUSA (ITALPRESS) – Un grave incidente automobilistico in prossimità di Playa Grande Circonvallazione di Donnalucata, ha coinvolto due vetture, una delle quali si è incendiata a seguito dell’impatto. Il conducente del veicolo è rimasto incastrato ed è morto carbonizzato. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Ragusa, ambulanze e i Vigili Urbani di Scicli.

Il cadavere carbonizzato, di cui al momento non è nota l’identità, è quello di una donna di 23 anni di Scicli. Il Personale dei Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza l’area, attende le determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, per procedere al recupero della salma ed alla rimozione dell’auto. La conducente dell’altra vettura è stata trasportata in ospedale.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco di Ragusa –

(ITALPRESS).