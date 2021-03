Bagheria: in manette donna per furto di energia, 8 denunciati per altri reati

I carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno arrestato una donna per furto aggravato e denunciato in stato di libertà otto persone. Per una 44enne di Ficarazzi le manette sono scattate per aver collegato l’impianto elettrico di casa alla rete pubblica.

Tre uomini di età compresa tra i 63 e 23 anni sono stati sorpresi, senza giustificato motivo, a spasso armati di coltello e denunciati; un 57enne di Ventimiglia di Sicilia, invece, è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. Per due automobilisti è scattata la denuncia per guida senza patente mentre per un altro per guida in stato di ebbrezza.

Infine, un 55enne è stato denunciato per oltraggio: dopo la richiesta dei documenti personale ha iniziato a inveire contro i carabinieri. Le sanzioni amministrative elevate, in applicazione della normativa anti-pandemia, ammontano a più di 10.000 euro. Tra le centinaia di persone controllate 25 sono risultate sprovviste di dispositivi di protezione individuale.