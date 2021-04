Bagnaia il più veloce nel venerdì di libere a Jerez

JEREZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia firma il miglior tempo delle prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Sul circuito di Jerez, nella seconda sessione, il pilota della Ducati ha chiuso in 1'37"209, rifilando 178 millesimi a Fabio Quartararo su Yamaha e 457 millesimi ad Aleix Espargaro su Aprilia. Bene anche Franco Morbidelli, quarto con la Yamaha Petronas davanti alla M1 ufficiale di Maverick Vinales, alla Honda di Takaaki Nakagami e alla Ktm di Miguel Oliveira. La top ten è chiusa da Alex Rins (Suzuki), Johann Zarco (Ducati) e Brad Binder (Ktm), con quest'ultimo che era stato il più veloce al mattino. Questi sono anche i dieci piloti che, al momento, sarebbero qualificati direttamente per la Q2, con la classifica dei tempi combinata ridisegnata rispetto alle FP1 del mattino. Male Marc Marquez, solo 16esimo (nella prima sessione aveva fatto segnare il terzo crono), e Valentino Rossi, 21esimo e penultimo. Negli ultimi minuti della FP2 brutta caduta per Tito Rabat, sostituto di Jorge Martin nel team Pramac: lo spagnolo ha distrutto la moto in curva 13, fortunatamente senza riportare conseguenze. (ITALPRESS). glb/red 30-Apr-21 15:23