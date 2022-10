Bagnaia trionfa a Sepang ma il Mondiale si deciderà a Valencia

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia, con il tempo di 40'14"332, ha vinto il GP della Malesia della MotoGP, precedendo Enea Bastianini (Ducati) finito a 270 millesimi. Terzo Fabio Quartararo (+2"773, Yamaha) che ora è a 23 punti in classifica iridata da Bagnaia: per la conquista del Mondiale è tutto rimandato al round di Valencia. Quarto posto per Marco Bezzecchi (Ducati) a 5"446, quinto Alex Rins (Suzuki), sesto Jack Miller, settima la Honda di Marc Marquez. Completano la Top Ten, Brad Binder (ottavo), il francese Johann Zarco (nono) e Franco Morbidelli (decimo). Tony Arbolino (Elf Marc Vds Racing Team) ha vinto il GP di Malesia di Moto2 dopo una lotta serrata con Ai Ogura. Il giapponese, che lotta con Augusto Fernandez per la vittoria del mondiale, è finito fuori pista nell'ultimo giro, favorendo lo spagnolo, ora leader della classifica. Secondo posto (a 11"411) per lo spagnolo Alonso Lopez (Beta Tools Speed Up), terzo il britannico Jake Dixon (GasGas) a 11"802. Quarto Fernandez. In Moto3 si è imposto John McPhee (Sterilgarda Husqvarna). Il britannico l'ha spuntata nel finale in una volata a cinque mozzafiato. Secondo Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna) a 48 millesimi, terzo Sergio Garcia (GasGas) a 146 millesimi. Dennis Foggia (Leopard) non è andato oltre il sesto posto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/red 23-Ott-22 10:04