Bagnaia vince la Sprint in Indonesia, Martin cade

LOMBOK (INDONESIA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio d'Indonesia, sul circuito di Mandalika. Una vittoria importante per Pecco che capitalizza al meglio l'errore di Jorge Martin, caduto alla fine del primo giro mentre era in testa alla corsa, e decimo a fine gara. I due piloti, ora, sono divisi in classifica da soli 12 punti. Ducati protagonista di giornata: il podio viene completato da Enea Bastianini (Ducati Lenovo), al secondo posto, e da Marc Marquez (Ducati Gresini), al terzo. Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) e Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac) chiudono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Pedro Acosta, Maverick Vinales, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e proprio Jorge Martin, in rimonta dopo la caduta. Appuntamento per la gara domani mattina alle 10 ora italiana. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/srp/red 28-Set-24 09:36