Banca del Fucino, Covino nominata vicepresidente, confermato Orlandi

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, ha proceduto alla nomina di 2 vicepresidenti: Gabriella Covino e Francesco Orlandi. Gabriella Covino, esperta in fusioni e acquisizioni, diritto societario, diritto commerciale e joint ventures, è Co-Responsabile del Dipartimento di Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni dello studio Gianni & Origoni. Ha maturato una significativa esperienza nel settore delle crisi di impresa e ha al suo attivo numerosi incarichi per operazioni di M&A. Gabriella Covino, dopo la laurea con lode in giurisprudenza presso la LUISS di Roma, ha conseguito un diploma in Business Law presso la University of California di Los Angeles (UCLA) e un Master M.C.J. presso la New York University School of Law. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma e al New York State Bar, è attualmente Chair of the Corporate Governance Subcommittee dell'M&A Committee of the International Bar Association (IBA). Entrata a far parte dello Studio Gianni & Origoni nel 1995, ne è divenuta partner nel 2004. Nel 2021 è stata nominata per la seconda volta "Professionista dell'anno" nell'ambito del Top Legal Awards (aveva già ricevuto tale riconoscimento nel 2012 nel settore "Restructuring"). Gabriella Covino è Consigliere di Amministrazione di Banca del Fucino dal novembre 2020. Covino affiancherà Francesco Orlandi, confermato nella carica di Vicepresidente. Orlandi è uno dei fondatori del Gruppo Bancario ed è stato nominato Vicepresidente di Igea Banca nel novembre 2015, per poi ricoprire il medesimo incarico nella Banca del Fucino. Laureatosi in medicina e chirurgia e specializzatosi in ostetricia e ginecologia all'Università di Palermo con il massimo dei voti e la lode, Orlandi ha perfezionato la propria formazione in numerosi centri di ricerca internazionali europei e statunitensi tra cui la Yale University e la University of California di San Francisco. Ha al suo attivo oltre 100 pubblicazioni su riviste italiane e internazionali. Ha svolto con successo attività imprenditoriale in diversi ambiti, fra i quali la sanità, l'edilizia e il settore turistico-alberghiero. È stato revisore dei conti della SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica) ed è membro dell'ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) dal 1985. (ITALPRESS). sat/com 07-Dic-21 11:44