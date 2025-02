Banca del Fucino, domande per il contributo Irfis entro il 4/3

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino sostiene le imprese e PMI siciliane nell’accesso ai contributi a fondo perduto erogati da IRFIS-FinSicilia, la finanziaria della Regione Siciliana.

Le richieste possono essere presentate fino al prossimo 4 marzo 2025. La misura è finalizzata a ridurre gli interessi sui mutui in essere al 1° gennaio 2024. E’ stato inoltre esteso il periodo di riferimento per l’abbattimento degli interessi pagati di ulteriori tre mesi.

Banca del Fucino è presente in Sicilia con filiali a Palermo e Catania, e a novembre 2024 ha attivato una task force per supportare le microimprese e le PMI nell’accesso a questa misura. In questi mesi ha già preso in carico circa 230 richieste.

Più in particolare l’iniziativa segue la pubblicazione da parte di IRFIS dell’Avviso “Contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui mutui in essere al 1° gennaio 2024 a favore delle micro, piccole e medie imprese”, destinato a sostenere il tessuto produttivo locale attraverso agevolazioni mirate.

Per poter accedere al contributo bisogna avere una unità locale in Sicilia, avere pagato nel corso del 2023 interessi superiori a 25.000 euro con un tasso nominale sull’ultima rata superiore all’1%.

Al termine dell’istruttoria se a buon fine, il contributo, è calcolato nella misura dell’80% (esteso rispetto al 30%) dell’ammontare degli interessi corrispettivi relativi a rate scadute dal 01/01/2023 al 30/06/2024 e pagate alla data del 30/09/2024, e comunque nel limite complessivo massimo di 15 mila euro (esteso dai 10.000 euro precedenti).

