BANCASSICURAZIONE, ACCORDO TRA GENERTEL E GRUPPO BANCARIO IGEA

MILANO (ITALPRESS) – Genertel, compagnia assicurativa di Generali Italia, ha annunciato un accordo con il Gruppo Bancario Igea – nato di recente dall'integrazione di Igea Banca e Banca del Fucino – per la distribuzione di soluzioni assicurative vita e danni tramite la capillare rete di filiali del Gruppo presente nel Lazio, nelle Marche, in Abruzzo, in Lombardia e in Sicilia e attraverso i Centri Private. Grazie alla partnership, Genertel prevede il collocamento in esclusiva delle sue soluzioni assicurative del ramo vita da parte del Gruppo Bancario Igea ai clienti private, affluent e retail, ai quali si affianchera', nei prossimi mesi, anche l'offerta di soluzioni del ramo danni. Per Maurizio Pescarini, Ad e direttore generale di Genertel e Genertellife, "con questo accordo confermiamo il nostro impegno di espansione nel settore della bancassicurazione, come motore di partnership in coerenza con il piano strategico di Generali Country Italia. La partnership con Banca Igea rappresenta un ulteriore importante passo della nostra strategia che ci consentira' di offrire le nostre soluzioni assicurative ad oltre 60 mila clienti". Secondo Francesco Maiolini, direttore generale di Igea Banca, "Genertel e' un partner leader di settore che presenta un'offerta innovativa e ampia in campo assicurativo. Mediante quest'importante accordo potranno essere offerte soluzioni particolarmente competitive a tutta la clientela di Banca del Fucino e Igea Banca". (ITALPRESS). ads/abr/red 18-Dic-19 13:30