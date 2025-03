Banche, insediata la nuova commissione regionale Abi

PALERMO (ITALPRESS) – Necessario accelerare sulle capacità di spesa dei fondi Pnrr come occasione di rilancio del territorio e sulle opportunità provenienti dalla Zes unica per il Mezzogiorno, soprattutto nell’attuale fase di contenimento dei piani di investimento da parte delle imprese. È quanto emerge dalla riunione di insediamento della Commissione regionale Abi Sicilia, a Palermo. Nello specifico, Salvatore Malandrino (Regional Manager Sicilia di UniCredit), con delibera del Comitato esecutivo dell’Abi è stato confermato alla presidenza di Abi Sicilia per il prossimo biennio.

“In questo scenario – ha affermato Malandrino – dove si registra un rallentamento della domanda di prestiti è più che mai necessario rafforzare la collaborazione tra le banche del territorio e tutti gli attori economici e istituzionali per riattivare i punti di forza produttivi anche ricorrendo ai vari strumenti agevolativi e di garanzia a disposizione: dai fondi rotativi ai programmi di sviluppo rurale e a tutti gli strumenti utili a veicolare la liquidità alle imprese in modo corretto e tempestivo”.

I dati del Fondo di garanzia per le Pmi Di particolare rilievo, quindi, l’attivazione della sezione speciale del Fondo di garanzia della Regione Siciliana destinata a sostenere le imprese del territorio nell’accesso al credito. Il tema rientra nella più generale operatività in capo al Fondo di garanzia per le PMI che rappresenta, attualmente, lo strumento più efficace a vantaggio delle imprese italiane per la maggior parte di piccola e piccolissima dimensione, con livelli di capitalizzazione non sempre adeguati e minori possibilità di offerta di coperture alternative in linea con le esigenze delle banche.

Nello specifico, in Sicilia l’azione del Fondo di garanzia per le PMI, a fine 2024, ha registrato 20.482 domande accolte, attivando oltre 2,9 miliardi di nuovi finanziamenti con particolare riferimento ai settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di ristorazione; coltivazioni agricole e prodotti animali; lavori di costruzione specializzati e costruzione di edifici; industrie alimentari e trasporto terrestre.

Oltre al Presidente Salvatore Malandrino, compongono la Commissione regionale Marco Canzonieri (Vicepresidente Abi Sicilia e Vice Direttore generale di Banca Agricola Popolare di Sicilia); Filippo Corsaro (Credit Agricole Italia); Concetto Costa (Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo); Vincenzo Ferrara (Banco BPM); Michelangelo Guccione (Credito Emiliano); Alice Maria Riera (Banca Sella); Gilberto Riolo (BNL BNP Paribas); Sebastiano Sartorio (Intesa Sanpaolo); Caterina Scaravilli (Banca Monte dei Paschi di Siena); Valter Schneck (Banca Mediolanum); Valerio Valzelli (BPER Banca).

