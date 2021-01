Barcellona Pozzo di Gotto: vinti 500mila euro al Gratta e Vinci

Ha vinto 500.000 euro acquistando un tagliando gratta e vinci da 20 euro, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Il fortunato giocatore ha comprato, nella tabaccheria Chillemi, in via Operai, un biglietto della serie “100X” ed è stato baciato dalla fortuna. “Siamo contenti – dicono i titolari della tabaccheria di Barcellona Pozzo di Gotto – serenità, felicità e salute sono più importanti dei soldi che però non fanno mai male. Non conosciamo chi ha vinto, forse una persona di passaggio, ma ha nelle sue mani mezzo milione di euro e la prospettiva di una vita economicamente serena e tranquilla. Speriamo che il vincitore usi bene questo grande regalo della dea bendata”.