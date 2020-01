BASKET: NBA. THUNDER OK SENZA GALLINARI, LEBRON JAMES TRASCINA I LAKERS

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Vittoria di Oklahoma City Thunder che senza Danilo Gallinari, a riposo, supera Portland Trail Blazers con il punteggio di 119 a 106. A vestire i panni da protagonista ci pensa Chris Paul che mette a referto ben 30 punti che fanno la differenza. I Los Angeles Lakers passano pere 124 a 115 contro Houston Rockets. Ancora una volta gli applausi vanno a LeBron James che a dispetto dei suoi 35 anni dimostra che la sua classe e' senza tempo: per lui 31 punti e 12 assist e decima vittoria nelle ultime undici partite. Sesto successo consecutivo per Milwaukee Bucks che si impongono per 117 a 97 a domicilio contro Brooklyn Nets. Antetokounmpo il migliore dei suoi con 29 punti. Altro successo esterno per i Phoenix Suns ai danni dei Boston Celtics per 123 a 119. Devin Booker, autore di 39 punti, 10 rimbalzi e 9 assist in 41'. Vittoria in rimonta per i Chicago Bulls che superano Cleveland Cavaliers per 118 a 116 dopo essere stati sotto di 19 punti. Nessun problema per i Detroit Pistons di coach Casey vittoriosi per 136 a 103 contro Atlanta Hawks. Derrick Rose guida i suoi con 27 punti e 9 assist. Philadelphia 76ers ritrova il successo in tarsferta per 90 a 87 sul parquet dei New York Knicks al Madison Square Garden. Decisiva a tripla a 28" dalla sirena di Tobias Harris. Anche i Toronto Raptors fanno festa imponendosi per 122 a 112 fuori casa contro i Minnesota Timberwolves. I Golden State Warriors regolano la pratica Orlando Magic con un 109 a 95 finale. Bene anche gli Utah Jazz che contro Sacramento Kings (123-101) vincono la sedicesima partita in diciotto gare. (ITALPRESS). pc/red 19-Gen-20 11:42