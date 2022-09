Bastianini davanti a Bagnaia nelle FP2 del Gp di San Marino

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Enea Bastianini piazza il giro più veloce nella seconda sessione di prove libere di MotoGP nel Gran Premio di San Marino. Sul tracciato di Misano Adriatico, il centauro Ducati è il più rapido in 1'31"517 e precede il suo futuro compagno di squadra, Pecco Bagnaia (+0"114), penalizzato di tre posizioni in griglia e autore di una scivolata senza conseguenze in questo turno. Seguono le altre due Ducati di Jack Miller e Johann Zarco, poi il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha), in testa nella sessione del mattino, e le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Chiudono la top-10 Jorge Martin e Marco Bezzecchi (Ducati) poi Franco Morbidelli (Yamaha). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). spf/mc/gm/red 02-Set-22 15:16