Bastianini domina la sprint del Gp di Thailandia

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Partendo dalla seconda casella, Enea Bastianini (Ducati Lenovo) ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, in scena sul circuito di Chang. Seconda piazza, invece, per lo spagnolo e leader del Mondiale Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), autore di una serie di sorpassi da capogiro su Bagnaia, Marquez e Acosta. Un terzo posto poco soddisfacente quello di Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), che si distanzia ulteriormente di due lunghezze in classifica dal rivale in campionato (lontano 22 punti). In generale, record assoluto per la Ducati, capace di piazzare tutte le sue moto nelle prime otto posizioni. Marc Marquez e Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, sono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e Fabio Quartararo. Out, invece, Pedro Acosta. Gara in programma domani mattina alle ore 9. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/mc/red 26-Ott-24 13:11