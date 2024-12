Bayer, campagna pubblicitaria su Prime Video per i 125 anni in Italia

MILANO (ITALPRESS) – Prime Video è il nuovo mezzo scelto da Bayer Italia per diffondere la campagna pubblicitaria dedicata ai suoi 125 anni di presenza in Italia. Bayer Italia, si legge in una nota, è la prima azienda Life Science ad avviare una campagna di brand di questo tipo su Prime Video, che mira a evidenziare l'importante contributo dell'azienda nel migliorare la qualità della vita delle persone attraverso i suoi prodotti e servizi. La campagna è stata lanciata durante il Black Friday e si concluderà il 19 dicembre. Lo spot mostra la storia di Bayer nel Paese ma anche i progressi e le innovazioni che l'azienda ha portato nei campi dell'agricoltura e della salute. Una fortunata coincidenza ha ispirato la fase creativa: il tricolore della bandiera italiana rappresenta i settori in cui opera il Gruppo – il verde per l'agricoltura, il bianco per i farmaci da automedicazione – quest'anno ricorre anche il compleanno dell'iconico marchio Aspirina -, e il rosso per i farmaci di nuova generazione. Con questo messaggio, Bayer, conclude la nota, "intende dare prova tangibile del suo rapporto con il Paese e rafforzare il legame con i clienti su tutto il territorio nazionale, raggiungendo un pubblico sempre più ampio e diversificato. Oltre alla pubblicità su Prime Video, a Novembre la campagna di Bayer è stata presente sui monitor di oltre 250 treni Frecciarossa di Trenitalia". – foto ufficio stampa Bayer Italia – (ITALPRESS). fsc/com 16-Dic-24 16:25