Beach soccer, “Sabbie di Sicilia” a Catania per la seconda tappa

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo la calorosa accoglienza e l’entusiasmo della tappa inaugurale di San Vito Lo Capo, il Campionato Regionale di Beach Soccer Serie B “Sabbie di Sicilia” fa tappa a Catania. Sarà il suggestivo scenario del Lido Colonia Don Bosco a ospitare, da oggi fino a domenica 13 luglio, la seconda fermata del circuito regionale indetto da Lnd Sicilia, guidata da Sandro Morgana, e promosso da I Soci di Vittoria del presidente Fabio Nicosia.

La manifestazione si apre nel pomeriggio odierno con una esibizione dimostrativa, oggi alle 17, quando andrà in scena un attesissimo exhibition match tra We Beach Catania, squadra che milita nel massimo campionato nazionale e che sta dando un contributo significativo alla realizzazione della tappa, e AITNA – La Nazionale, formazione di atleti selezionati e testimonial del beach soccer siciliano. Con la tappa di Catania, il progetto “Sabbie di Sicilia” conferma il proprio valore non solo sportivo, ma anche promozionale e sociale, contribuendo alla diffusione del beach soccer. Il viaggio continua, tra sabbia, sole e passione, in questa settimana nella casa del beach soccer.

Il torneo ufficiale prenderà avvio domani con due incontri ad alta intensità: alle 17 si affronteranno We Beach Catania B e Uniscuole Vittoria. Alle 18 toccherà a Taormina Beach Soccer contro Aitna-La Nazionale. La giornata conclusiva, domenica 13 luglio, sarà dedicata in mattinata al torneo giovanile, con il coinvolgimento delle categorie under, mentre nel pomeriggio si entrerà nel vivo con la fase finale. Il programma prevede, alle 15.30, la finale per il 3° posto. Alle 16.15 si disputerà l’atteso incontro tra Vittoria FC e Virtus Marsala, vincitrice della prima tappa. Alle 17.15 la finalissima per il 1° posto, che assegnerà il titolo della tappa catanese. Nel prossimo weekend appuntamento a Donnalucata per la finalissima che assegnerà i titoli.

– foto ufficio stampa LND Sicilia –

